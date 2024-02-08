МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия намерена поспособствовать продвижению в G20 инициатив по безвозмездным поставкам российского зерна и удобрений нуждающимся странам, заявил в беседе с агентством РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Спрос экспортеров на российское зерно возвращается, отметили в "Совэконе"

По словам замглавы МИД России, для Москвы G20 представляется ключевым экономическим форумом, где развитые и развивающиеся страны способны искать точки соприкосновения на равных, объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами. "Намерены продвигать востребованные российские инициативы по бесплатной передаче нами зерна и удобрений нуждающимся странам, поддержке систем школьного питания за рубежом. Конечно, будем настаивать на справедливых энергопереходах, без неоправданного климатического ажиотажа, не в ущерб экономике и потребителям энергии, на основе задействования всех перспективных технологий и видов топлива, в частности, природного газа и мирного атома", — отметил Панкин.

Дипломат также добавил, что российская сторона намерена внести значительный вклад в успех работы объединения, в том числе путем подготовки конкретных предложений и обмена опытом.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял на саммите Россия — Африка, что шесть африканских стран будут бесплатно получать российскую агропродукцию в рамках гуманитарной помощи. По его словам, экспорт 25 — 50 тысяч тонн отечественного зерна должен начаться в течение трех — четырех месяцев. В сентябре глава государства отмечал, что Москва почти завершила переговоры о гуманитарном экспорте в регион. Кроме того, Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указывал на готовность организовать поставки миллиона тонн агропродукции в Турцию для переработки и дальнейшей отправки в Африку на безвозмездной основе. Как добавлял российский лидер, страна также рассчитывает на поддержку Катара. Путин подчеркивал, что договоренность России, Турции и Катара не заменит зерновую сделку, но внесет значительный вклад в борьбу с продовольственным кризисом.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.