МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco готова заместить поставки эквадорских бананов доставками с других рынков, прежде всего из Вьетнама и Индии, рассказал журналистам председатель совета директоров компании Андрей Северилов. В Индонезии заявили о готовности поставлять в Россию бананы

"Мы информировали Минсельхоз и все крупнейшие торговые сети о том, что мы готовы заместить доставку бананов из Эквадора доставкой с других рынков, прежде всего из Вьетнама и Индии, где у нас уже есть действующие морские сервисы. В этих странах у нас также сформированы необходимые стоки рефконтейнеров. Я уверен, что дефицита бананов в России не будет. Если ситуация с Эквадором не решится, то у нас точно есть замещающие рынки", — сказал он.

Северилов подчеркнул, что объемы поставок бананов зависят от потребностей российских торговых сетей. Для закрытия спроса группа готова приобрести дополнительный флот, если такая необходимость появится. Однако для этого необходимы твердые гарантии по объемам со стороны ритейлеров.

"Желательно, чтобы договоры были оформлены в формате "take or pay"", — заключил Северилов.

В феврале текущего года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.