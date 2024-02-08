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Эквадор нашел, куда отправить несъеденные россиянами бананы
Сельское хозяйство
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Экспорт бананов из Эквадора в КНР вырастет на 50% благодаря соглашению о свободной торговле, которое в среду ратифицировал парламент латиноамериканской страны, сообщила ассоциация... ПРАЙМ, 08.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — ПРАЙМ. Экспорт бананов из Эквадора в КНР вырастет на 50% благодаря соглашению о свободной торговле, которое в среду ратифицировал парламент латиноамериканской страны, сообщила ассоциация экспортеров бананов Эквадора AEBE.
"Торговое соглашение с Китаем одобрено! Экспорт бананов вырастет на 50% за первые пять лет", — говорится в сообщении ассоциации в соцсети X.
Китай и Эквадор подписали соглашение о свободной торговле в мае 2023 года после более чем одного года работы над документом.
Соглашение о свободной торговле с Китаем содержит более 800 исключений, согласованных для защиты эквадорской промышленности. Ожидается, что 71% экспорта в Китай будет приходиться на малый бизнес, будет создано более 50 тысяч прямых рабочих мест.
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.