ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали подъезд к пункту пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец. Польше не стоит мечтать об украинских землях. У США на них свои планы

"Для того, чтобы перекрыть дорогу в виде протеста, нужно специальное разрешение. Но никто не мешает переходить дорогу. Прямо сейчас несколько десятков участников протеста без перерыва туда-сюда переходят дорогу перед пунктом пропуска", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "формально участники протеста ничего не нарушают" и полиция вынуждена лишь наблюдать за их действиями. Тем временем перед пунктом пропуска скопилась большая очередь грузовиков, которые не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши.

По данным очевидца, свою акцию на этом пункте пропуска фермеры намерены продолжать в течении суток — до утра субботы.

В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.