2024-02-09T14:39:13+03:00
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Польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали КПП с Украиной
Сельское хозяйство
Новости
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Протестующие польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали подъезд к пункту пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец. "Для того, чтобы... ПРАЙМ, 09.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, польша, протесты фермеров, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали подъезд к пункту пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец.
"Для того, чтобы перекрыть дорогу в виде протеста, нужно специальное разрешение. Но никто не мешает переходить дорогу. Прямо сейчас несколько десятков участников протеста без перерыва туда-сюда переходят дорогу перед пунктом пропуска", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "формально участники протеста ничего не нарушают" и полиция вынуждена лишь наблюдать за их действиями. Тем временем перед пунктом пропуска скопилась большая очередь грузовиков, которые не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши.
По данным очевидца, свою акцию на этом пункте пропуска фермеры намерены продолжать в течении суток — до утра субботы.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.