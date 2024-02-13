2024-02-13T13:43:00+03:00
2024-02-13T14:14:17+03:00
2024-02-13T13:43:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240213/843055596.html
Фермеры блокировали подъезд к порту Антверпена
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали подъезд ко второму по значимости в Евросоюзе порту Антверпена, передает с места события бельгийский телеканал VTR. В акции принимают... ПРАЙМ, 13.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, ес, порт, протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/53/842805372.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/53/842805372.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/53/842805371.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/53/842805371.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/53/842805359.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84280/53/842805359.jpg
https://1prime.ru/global/20240213/843054471.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали подъезд ко второму по значимости в Евросоюзе порту Антверпена, передает с места события бельгийский телеканал VTR.
В акции принимают участие фермеры из Фламандского региона Бельгии. Помимо прочих требований, они добиваются включения их профессии в категорию "критических важных" наряду с сотрудниками порта Антверпена.
"Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к потру Антверпена", — сообщает телеканал.
По его данным, фермеры устраивают проверки на дорогах, что приводит к значительным заторам в районе, прилегающем к порту.
Администрация порта сообщила, что из-за перекрытия дорог на рабочих местах находятся только 20 процентов сотрудников.
Морской порт Антверпена входит в двадцатку крупнейших портов мира и является вторым в Европе после порта города Роттердама. Обрабатывает в среднем 180 миллионов тонн международных морских грузов. Порт занимает 13056 гектаров и предоставляет партнерам не только гибкость и много функциональность, но и скорость в сочетании с производительностью. В его распоряжении 150 километров причалов для морских судов и 545 гектаров складских помещений.