БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Бельгийские фермеры на тракторах заблокировали подъезд ко второму по значимости в Евросоюзе порту Антверпена, передает с места события бельгийский телеканал VTR. Bloomberg: протесты фермеров грозят переменами в критический важный год

В акции принимают участие фермеры из Фламандского региона Бельгии. Помимо прочих требований, они добиваются включения их профессии в категорию "критических важных" наряду с сотрудниками порта Антверпена.

"Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к потру Антверпена", — сообщает телеканал.

По его данным, фермеры устраивают проверки на дорогах, что приводит к значительным заторам в районе, прилегающем к порту.

Администрация порта сообщила, что из-за перекрытия дорог на рабочих местах находятся только 20 процентов сотрудников.

Морской порт Антверпена входит в двадцатку крупнейших портов мира и является вторым в Европе после порта города Роттердама. Обрабатывает в среднем 180 миллионов тонн международных морских грузов. Порт занимает 13056 гектаров и предоставляет партнерам не только гибкость и много функциональность, но и скорость в сочетании с производительностью. В его распоряжении 150 километров причалов для морских судов и 545 гектаров складских помещений.