АФИНЫ, 13 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с представителями фермеров объявил о снижении тарифов на электроэнергию для всех фермеров и возврате части специального налога на топливо для сельскохозяйственной техники, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Фермеры блокировали подъезд к порту Антверпена

Мицотакис встречается в своей резиденции Дворце Максима с делегацией из 15 представителей сельскохозяйственных организаций, участвующих в акциях протеста, в основном из северной части Греции.

Одним из требований фермеров было установить тариф в 7 центов на киловатт-час вместо 14 центов.

"Премьер-министр объявил на встрече, что будет более дешевое электричество для всех фермеров на 2+8 лет и в конце авансовый платеж по возврату специального налога на потребление сельскохозяйственного топлива. Из общей суммы возврата налога в 82 миллиона евро выплаты в конце марта составят 40 миллионов евро", — сообщило телевидение.

"Что касается удешевления электроэнергии, предполагается, что в первые два года цена за киловатт-час будет ниже 10 центов для фермеров, которые участвуют в кооперативных схемах или пунктуально платят за электричество, и ниже 11 центов за киловатт-час для тех, кто имеет просроченную задолженность. Им также позволят погасить свои долги в течение следующих восьми лет. В течение следующих восьми лет для трети потребления расчетная цена будет единой и составит 9 центов за киловатт-час, что позволит всем фермерам планировать на десятилетний период", — сообщил телеканал.

В течение первых двух лет, начиная с 1 апреля 2024 года, ориентировочные тарифы для сельскохозяйственных потребителей, входящих в кооперативы и не имеющих просроченных долгов, составят, 9,3 цента за киловатт-час, тариф для "других владельцев" сельскохозяйственных электросетей без просроченных долгов составит 9,8 цента за киловатт-час. Фермеры, входящие в кооперативы и с просроченной задолженностью, будут платить 10,5 цента за киловатт-час, другие владельцы сельскохозяйственных электросетей с просроченной задолженностью — 11 центов за киловатт-час.

Что касается возврата специального налога на потребление сельскохозяйственного топлива, Мицотакис объявил, что правительство готово начать диалог о более справедливом способе возмещения налога с 2025 года, сообщило телевидение.

По данным правительства, возвращение акциза на топливо третий год подряд обходится госбюджету в 82 миллиона евро каждый год.