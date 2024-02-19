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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240219/843109910.html
В Чехии назвали протестующих фермеров сторонниками Москвы
Сельское хозяйство
Новости
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Протестующие в Праге против зеленой политики ЕС, высоких цен на энергоносители и недостаточных мер по поддержке сельского хозяйства фермеры являются сторонниками России, заявил... ПРАЙМ, 19.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, чехия, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Протестующие в Праге против зеленой политики ЕС, высоких цен на энергоносители и недостаточных мер по поддержке сельского хозяйства фермеры являются сторонниками России, заявил чешский премьер Петр Фиала.
Утром в понедельник, 19 февраля, чешская полиция сообщила, что по меньшей мере 500 единиц сельхозтехники направлялись в Прагу для участия в протестах аграриев.
"У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев. Возможно, поэтому от сегодняшнего протеста дистанцировались все главные организации, представляющие интересы фермеров", — написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
Фиала также сообщил, что минсельхоз Чехии работает над мерами, призванными "снизить воздействие от европейских регулировок" и побороть чрезмерную бюрократию.