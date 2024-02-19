МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Протестующие в Праге против зеленой политики ЕС, высоких цен на энергоносители и недостаточных мер по поддержке сельского хозяйства фермеры являются сторонниками России, заявил чешский премьер Петр Фиала. На Украине пожаловались на сокращение экспорта зерна из-за Польши

Утром в понедельник, 19 февраля, чешская полиция сообщила, что по меньшей мере 500 единиц сельхозтехники направлялись в Прагу для участия в протестах аграриев.

"У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев. Возможно, поэтому от сегодняшнего протеста дистанцировались все главные организации, представляющие интересы фермеров", — написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

Фиала также сообщил, что минсельхоз Чехии работает над мерами, призванными "снизить воздействие от европейских регулировок" и побороть чрезмерную бюрократию.