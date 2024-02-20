МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РФ в 2023 году поставила на внешние рынке продукции АПК не менее чем на 43,5 миллиарда долларов, это предварительные данные, сообщила в ходе Международного зернового форума "Grain Forum 2024. Dubai" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз России утвердил план льготного кредитования для АПК

По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов. Согласно опубликованной на прошлой неделе информации информации Федеральной таможенной службы (ФТС), РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов.

"В целом экспорт России по прошлому году составил 43,5 миллиарда долларов, может быть, чуть больше, будут еще досчеты. Основная позиция, конечно, экспорт зерновых – здесь за прошлый год мы поставили 66 миллиона тонн на внешние рынки нашим партнерам, и 51 миллиона тонн — это пшеница", — сообщила Лут. Она обратила внимание на нишевые культуры — горох, нут, чечевицу.

"По прошлому сезону мы смогли увеличить их объем производства, экспорт по прошлому году составил 3,5 миллиона тонн, мы увеличились более чем в 2 раза", — уточнила она. И по зерну, и по зернобобовым поставок на экспорт выше. "Потенциал возможный к поставке на внешние рынки продукции зерновой — порядка 70 миллионов тонн мы видим по этому году, и зернобобовой продукции — 4 миллиона тонн", — сказала Лут.

"Мы считаем, что российская зерновая продукция является одной из наиболее доступных зерновых продукций по соотношению цена/качество, и Россия будет дальше продолжать поддерживать такую позицию. Более того, сейчас мы обсуждаем возможности гарантий для наших ключевых партнеров – в принципе для наших партнеров — поставки зерновых необходимых объемов, которые нужны странам по поддержанию своей продовольственной безопасности", — сообщила первый замминистра.

По ее словам, важно и увеличивать долю расчетов за продукцию АПК в национальных валютах, сейчас "доля расчетов в национальных парах у нас невысокая, до 10%". РФ в 2023 году сохранила первое место по экспорту пшеницы в мире и третье место по экспорту ячменя, среди партнеров — государства ЕвразЭС, Турция, страны Африки, в том числе Северной, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. "Сейчас это наши ключевые партнеры, страны, с которыми мы выстраиваем наши отношения", — сказала Лут.