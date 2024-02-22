МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна", об этом сообщил экс-министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян-Кшиштоф Ардановский. "Наведи порядок!" Польские фермеры призвали Россию "разобраться с Украиной"

По словам Ардановского, транснациональные корпорации инвестируют в плодородные районы Украины, и именно они контролируют систему закупок, оставляя фермеров и государство вне их влияния. ""Регистрация в налоговых раях, например на Кипре, приводит к тому, что эти компании даже не участвуют в доходах украинского бюджета. Украинцы просят по всему миру денег на войну, а те, кто у них зарабатывает дешевой рабочей силой и энергией, не платя налогов, потому что государство коррумпировано до дна", — отметил бывший министр.

Ранее в Польше началась волна протестов среди фермеров, которые блокируют дороги и въезды на границе с Украиной, требуя прекращения импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Это привело к осложнению польско-украинских отношений, особенно после введения эмбарго на украинское зерно.