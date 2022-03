МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Evraz сообщил сообщил о блокировке выплаты купонов на 18,9 миллиона долларов по еврооблигациям на сумму 704 миллиона долларов банком-посредником, это может послужить причиной наступления потенциального "события-дефолта", следует из сообщения компании. Назван объем торгов ОФЗ на Мосбирже в первый день после перерыва

Ранее Evraz заявлял, что считает, что санкции Великобритании против Романа Абрамовича не должны затрагивать Evraz, так как бизнесмен является его крупным акционером, но не контролирующим лицом.

"Evraz plc (эмитент, компания) сообщает, что она произвела регулярную купонную выплату со сроком погашения 21 марта 2022 года по непогашенным облигациям на сумму 704,099 миллиона долларов США со сроком погашения в 2023 года (облигации 2023 года). Однако, согласно сообщению лондонского отделения Bank of New York Mellon (основной платежный агент), сумма не погашена до сегодняшнего дня и остается заблокированной для соблюдения в банке-корреспонденте Societe Generale New York", — сказано в сообщении металлургической компании.

Отмечается, что компания перечислила 18,9 миллиона долларов для финансирования купонной выплаты по облигациям 2023 года. "Эмитент получил быстрое подтверждение этого платежа. Платеж был остановлен для соблюдения банком-корреспондентом Societe Generale New York. В течение нескольких дней компания приложила все усилия для перечисления платежа из банка-корреспондента на указанный счет Главного платежного агента, предоставив всю запрашиваемую информацию о данном платеже, его экономическом содержании и характере", — поясняется в сообщении.

"Эмитент уведомил BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited… о потенциальном событии дефолта, как это определено в трастовом договоре облигаций",- поясняется в сообщении

В сообщении говорится, что помимо сбоев в работе финансовой инфраструктуры причин для потенциального невыполнения обязательств нет. "Эмитент имеет достаточную ликвидность для осуществления купонных выплат. Компания полна решимости приложить все усилия для скорейшего разрешения ситуации с выплатой купона по облигациям 2023 года и выполнить свои платежные обязательства, подлежащие оплате 4 апреля 2022 года по облигациям на сумму 700 миллионов долларов США со сроком погашения в 2024 году (облигации 2024 года)", — добавляется в сообщении.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В 2021 году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.