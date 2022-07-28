МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Дебютное размещение биржевых облигаций "Русала" на общую сумму 4 миллиарда китайских юаней собрало около 100 заявок инвесторов, говорится в сообщении Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки. "Русал" соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях

"Размещение получило широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано около 100 заявок. В сделке приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы, спрос от которых составил порядка миллиарда юаней", — говорится в сообщении.

"Русал" в среду собирал заявки инвесторов на пятилетние облигации серии БО-05 объемом 2 миллиарда китайских юаней с полугодовыми купонами и офертой через два года. На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на купон на уровне не выше 5% годовых, открыла книгу с ориентиром купона не выше 4,75-5% годовых и в ходе сбора заявок снизила его до финального уровня 3,9% годовых.

Первый выпуск был встречен повышенным спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга сформирована четырехкратная переподписка, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон, сообщил Газпромбанк.

В связи с повышенным спросом "Русал" принял решение дополнительно открыть ранее в четверг книгу на облигации серии БО-06 объемом до 2 миллиардов юаней с идентичными параметрами. Ставка купона по новому выпуску составит также 3,9% годовых.

Техническая часть размещения выпусков на Московской бирже запланирована на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и банк "Зенит". В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск". Валюта расчетов — юани.