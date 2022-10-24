МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Русал" планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в объеме не менее 5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Доходность американских облигаций достигла максимума с 2007 года

Заявки инвесторов на облигации компания намерена собрать 24 октября, техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября. Ориентир ставки купона — не выше 3,8% годовых.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение через два с половиной года. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.

В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск". Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк и инвестиционный банк "Синара".

"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда китайских юаней.