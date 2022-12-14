МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Уральская сталь" планирует выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-001З-01 объемом 10 миллиардов рублей, следует из сообщения АКРА. МТС установил ориентир купонов по облигациям не выше 8,65 процента

Агентство присвоило компании кредитный рейтинг на уровне "A-(RU)" со стабильным прогнозом.

Кредитный рейтинг компании определяется средними рыночной позицией, бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средней оценкой за размер бизнеса. Показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока получили высокие оценки, отмечают в агентстве.

"Уральская сталь" — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В начале 2022 года "Загорский трубный завод" приобрел 100% компании у ХК "Металлоинвест".