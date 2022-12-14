МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в третьем квартале нарастили вложения в корпоративные облигации и снизили вложения в государственные ценные бумаги, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. ЦБ сообщил о росте совокупного портфеля средства НПФ в России

Общей тенденцией в динамике портфелей пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ в третьем квартале 2022 года стало наращивание вложений в корпоративные облигации и снижение вложений в государственные ценные бумаги. В предыдущие периоды в обоих портфелях наблюдалась противоположная динамика, говорится в обзоре.

Наращивание вложений НПФ в корпоративные облигации отчасти может объясняться расширением возможностей вложения средств в такие инструменты вслед за ростом активности эмитентов по размещению новых выпусков. В третьем квартале на фоне продолжающегося снижения ключевой ставки Банка России объемы привлечения средств компаниями на долговом рынке заметно выросли.

Кроме того, в третьем квартале объем размещения ОФЗ был минимальным, что ограничивало инвестиционные возможности фондов. В октябре – ноябре Минфин РФ разместил на рынке существенный объем ОФЗ. НПФ участвовали в размещении, что, вероятнее всего, будет способствовать увеличению объемов вложений в государственные ценные бумаги по итогам 2022 года. В октябре – ноябре также сохранялась высокая активность корпоративных заемщиков на рынке.

Доля государственных ценных бумаг в портфеле пенсионных накоплений за квартал сократилась на 0,9 процентного пункта, до 33,5%, в портфеле пенсионных резервов – на 0,4 процентного пункта, до 18,4%. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ за квартал практически не изменилась и на конец сентября 2022 года составила 8,7%, с учетом средств ПФР – 10,4%. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций за квартал увеличилась на 1,2 процентного пункта, до 49,4%, в портфеле пенсионных резервов – на 1,5 процентного пункта, до 46,7%.

В третьем квартале изменилась динамика вложений пенсионных средств НПФ в акции. После роста в предыдущем квартале доли акций сократились на 0,3 процентного пункта в обоих портфелях – до 6,2% в портфеле пенсионных накоплений и 9,9% в портфеле пенсионных резервов. Снижению доли вложений в акции способствовала негативная динамика этого рынка. В октябре – ноябре котировки российских акций выросли, что при сохранении этой тенденции может способствовать положительной переоценке портфелей долевых инструментов и привести к восстановлению долей вложений НПФ в такие инструменты.

В разрезе секторов экономики в портфелях пенсионных резервов и накоплений также произошли изменения. В результате снижения вложений в ОФЗ сократились доли государственного сектора. Доли реального сектора в обоих портфелях выросли – в основном за счет компаний из сектора строительства, девелопмента и инфраструктуры. Также незначительно выросли доли вложений в финансовый сектор за счет увеличения инвестиций в финансовые компании.