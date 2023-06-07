МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 7,463 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 9,866 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин дал предварительную оценку дефицита бюджета России в январе — мае

Цена отсечения составила 75,11% от номинала, средневзвешенная цена — 75,1234% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,81% годовых, средневзвешенная доходность — 10,81% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 25,255 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,648 миллиарда.

Позднее министерство предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.