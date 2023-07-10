МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Газпром" разместил дополнительный выпуск замещающих облигаций в объеме 130,201 миллиона долларов, говорится в сообщении эмитента. Объем облигаций на "Финуслугах" может достичь 100 млрд рублей ежегодно

"Газпром" уже предлагал в начале года держателям соответствующего выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2026 года обмен ценных бумаг на замещающие облигации. Тогда компания разместила замещающие облигации на 761,9 миллиона долларов, или 60,95% выпуска.

Компания повторно предложила инвесторам обменять евробонды на замещающие облигации в объеме, который не был размещен на первом этапе. Размещение дополнительного выпуска началось 23 июня и завершилось 7 июля.

В итоге компания разместила 26,7% дополнительного выпуска, или 10,4% от общего количества бумаг всего выпуска.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.