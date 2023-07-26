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Доходность десятилетних гособлигаций США снизилась после заседания ФРС
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Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 26.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.45 мск уменьшалась до 3,86% с уровня прошлого закрытия в 3,915%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 3,902%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась до 3,914% с уровня прошлого закрытия в 3,96%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,953%.
ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября.