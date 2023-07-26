МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на фоне сезона отчетности

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.45 мск уменьшалась до 3,86% с уровня прошлого закрытия в 3,915%. До объявления решения ФРС показатель находился на уровне 3,902%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась до 3,914% с уровня прошлого закрытия в 3,96%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,953%.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября.