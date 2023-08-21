МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков, говорится в материалах компании. "Софтлайн" обратится к Московской бирже с заявлением о листинге

Заявки на облигации серий БО-002Р-04 — БО-002Р-06 компания собирает с 10.00 до 11.00 мск. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 августа.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Организатор — Газпромбанк.

Параметры выпусков компания пока не называет. Купон будет привязан к значению ставки RUONIA.

"Газпром" в среду собрал заявки инвесторов на три аналогичных выпуска — пятилетних биржевых облигаций совокупным объемом 120 миллиардов рублей с квартальными купонами, привязанными к RUONIA. Купонный доход определяется по формуле RUONIA плюс спред, который установлен в размере 1,3% годовых.