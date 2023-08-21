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2023-08-21T10:54:11+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230821/841526891.html
"Газпром" собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков
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. "Газпром" в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков, говорится в материалах компании. Заявки на облигации серий БО-002Р-04 — БО-002Р-06 компания... ПРАЙМ, 21.08.2023
рынки, облигации, новости, россия, газпром, облигации, заявки на облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков, говорится в материалах компании.
Заявки на облигации серий БО-002Р-04 — БО-002Р-06 компания собирает с 10.00 до 11.00 мск. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 августа.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Организатор — Газпромбанк.
Параметры выпусков компания пока не называет. Купон будет привязан к значению ставки RUONIA.
"Газпром" в среду собрал заявки инвесторов на три аналогичных выпуска — пятилетних биржевых облигаций совокупным объемом 120 миллиардов рублей с квартальными купонами, привязанными к RUONIA. Купонный доход определяется по формуле RUONIA плюс спред, который установлен в размере 1,3% годовых.