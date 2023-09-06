МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ 26241 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщает министерство. Минфин рассказал о восстановлении российского страхового рынка

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26241RMFS 6 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.