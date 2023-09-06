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2023
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Аукцион Минфина по размещению ОФЗ не состоялся
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Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ 26241 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщает министерство. "Министерство финансов Российской Федерации... ПРАЙМ, 06.09.2023
рынки, экономика, облигации, новости, россия, аукцион офз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ 26241 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщает министерство.
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26241RMFS 6 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.