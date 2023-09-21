2023-09-21T13:57:56+03:00
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2023-09-21T13:57:56+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230921/841794713.html
Доходность десятилетних гособлигаций США достигла максимума почти за 16 лет
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Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла максимума с октября 2007 года после сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшем ужесточении... ПРАЙМ, 21.09.2023
рынки, облигации, новости, сша, гособлигации сша, доходность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла максимума с октября 2007 года после сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшем ужесточении монетарной политики в будущем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.30 мск доходность десятилетних госбондов США растет до 4,431% с уровня предыдущего закрытия 4,347%. А ранее в ходе торгов показатель достигал 4,445%, что стало максимумом с октября 2007 года.
ФРС США по итогам сентябрьского заседания сохранила учётную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время большинство членов комитета по открытым рынкам не исключили на конец текущего года её увеличения. На текущий год запланированы еще два заседания.
Кроме того, глава регулятор Джером Пауэлл заявил на последовавшей пресс-конференции о том, что США предстоит долгий путь к целевому показателю инфляции в 2%.