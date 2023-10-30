МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила "Северстали" разрешение не выпускать так называемые "замещающие" облигации взамен еврооблигаций на 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году, говорится в сообщении металлургической компании. Объем рынка облигаций в России на конец сентября достиг рекордных значений

"Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила ПАО "Северсталь" разрешение продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций участия в займе серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15% годовых и погашением в 2024 году (коды ISIN: XS2046736919; US85805RAE80) (далее — "Еврооблигации 2024") без соблюдения требований, установленных п. 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента РФ № 430 от 05.07.2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Северсталь" будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей. Решение по этому вопросу принималось владельцами ценных бумаг 3 ноября прошлого года.

Держатели, чьи права учитываются в российских депозитариях, продолжат получать выплаты в рублях в порядке, определенном ЦБ РФ. А держатели, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, сохранят возможность получать прямые выплаты в рублях на счета, открытые в российских кредитных организациях, включая счета типа "Д" (при условии своевременной подачи заявления), также говорится там.

Российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до 1 января 2024 года, соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в мае. А для получения исключения из этого правила эмитент должен получить разрешение правкомиссии. И "Северсталь" стала первой среди российских металлургических компаний, которая получила подобное разрешение.