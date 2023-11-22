МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Украина с февраля прошлого года нарастила инвестиции в государственные облигации США в 1,8 раза, вложив сумму, равную примерно половине полученной от американских властей помощи, следует из анализа РИА Новости данных американского и украинского минфина. СМИ: план ЕС предоставить Киеву помощь может провалиться из-за разногласий

Так, согласно данным американского ведомства, Украина с февраля прошлого года по итогам сентября этого года нарастила вложения в госдолг США в 1,8 раза, или на 10,7 миллиарда долларов — до 24,5 миллиарда долларов, что стало рекордным уровнем как минимум с 2011 года. В конце зимы прошлого года портфель составлял всего 13,8 миллиарда долларов, а на самом низком уровне, в середине прошлого лета, и вовсе 7,9 миллиарда долларов.

В то же время с февраля 2022 года по начало октября этого года украинское правительство получило от США финансовую помощь на 22,9 миллиарда долларов. Таким образом, вложения Украины в американские госбумаги выросли на сумму, равную половине от полученной от США помощи.

Международные резервы Украины с февраля 2022 года по сентябрь этого года увеличились на 44%, или на 12,2 миллиарда долларов — до 39,7 миллиарда долларов.