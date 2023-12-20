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2023
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Российские инвесторы вдвое сократили вложения в гособлигации США
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Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. Как следует... ПРАЙМ, 20.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за октябрь, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (61 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 12 миллионов в краткосрочных в сентябре).
США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле.
При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.