МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. Эксперты выяснили, как изменилась доля иностранных инвесторов в госдолг США

Как следует из опубликованной минфином статистики за октябрь, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (61 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 12 миллионов в краткосрочных в сентябре).

США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле.

При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.