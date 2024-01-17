МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Конфискация активов России не приведет к дефолту у стран, выпустивших облигации, которые приобрела Россия, сообщили в кредитно-рейтинговых агентствах Moody's и S&P Global, пишет Reuters. В Бельгии призвали создать четкий механизм изъятия российских активов

Агентство приводит позицию ЦБ России, согласно которой стран-эмитентов облигаций ждет дефолт в случае конфискации российских активов, замороженных в Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Канады, так как Россия не получит платежи. В подобных случаях рейтинговые агентства объявляют странам-держателям облигаций дефолт по внешним долговым обязательствам.

Moody's отметили, что такой сценарий уже произошел с Россией летом 2023 года, когда держатели долга страны не получили выплаты по облигациям в объеме 100 миллионов долларов. В Минфине России тогда заявили, что все положенные выплаты были перечислены в мае Национальному платежному депозитарию (НРД), однако до получателей средства не дошли из-за западных санкций.

"Наши рейтинги не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран", — заявил старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.

Вопрос конфискации заблокированных активов активно рассматривается США и Евросоюзом. В ЕС рассматривают вариант конфискации инвестиционных доходов с активов, а не их самих. В МИД России отмечали, что изъятие российских активов будет рассматриваться как "кража российского имущества".