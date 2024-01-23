МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Белоруссия на начало этого года разместила за рубежом государственные облигации на 5,5 миллиарда долларов, 90% этого долга приходится на западные биржи, следует из данных минфина страны. "Ошалевшие соседи". Лукашенко оценил помощь России

Так, на российских биржах было размещено пять выпусков на общую сумму в 37 миллиардов рублей, или около 420 миллионов долларов по текущему курсу, при этом последнее размещение было осуществлено в 2023 году.

Остальные бумаги были размещены на биржах западных стран: два выпуска на 1,25 миллиарда долларов — на Лондонской фондовой бирже, три выпуска на 2 миллиарда долларов — на Ирландской фондовой бирже и еще два выпуска на 1,8 миллиарда долларов — на Люксембургской фондовой бирже.

Владельцы белорусских еврооблигаций направили Минску уведомление о дефолте, сообщила ранее во вторник газета РБК. Инициативная группа владеет бумагами пяти выпусков на Лондонской и Ирландской фондовых биржах на общую сумму 178 миллионов долларов.

В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.

Временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.

В конце октября 2022 года президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы.