МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия, Египет, Багамы, Индонезия и Китай стали лидерами по темпу сокращения вложений в гособлигации США с начала специальной военной операции РФ на Украине — объем инвестиций, совершенных через финансовые организации этих стран, совокупно снизился за этот период в 1,35 раза, подсчитало РИА Новости на основе данных американского Минфина. Министр финансов США назвала "пугающей" сумму госдолга страны

Американское ведомство для установления страновой принадлежности держателей облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.

Так, портфель вложений, совершенных через российские компании, по состоянию на конец ноября 2023 года составил 28 миллионов долларов против 3,8 миллиарда долларов в феврале 2022 года. Украина за этот же период, напротив, увеличила объем вложений, оказавшись на 30-м месте по темпу наращивания портфеля — с начала спецоперации он прибавил 22%, составив 16,9 миллиарда долларов.

На втором месте по темпу снижения вложений оказался Египет — его портфель сократился почти вчетверо, до 3,5 миллиарда долларов. Почти вдвое уменьшили свои вложения Багамы — до 17,3 миллиарда долларов. Почти такая же динамика снижения у Индонезии: ее портфель снизился в 1,7 раза, до 13,4 миллиарда долларов. Китай оказался на пятом месте: инвестиции Поднебесной упали почти на треть, до 782 миллиардов долларов. Всего с начала СВО вложения в американские бумаги снизили 24 страны.

А вот рейтинг самых активных по приросту инвестиций стран возглавили Ливан (рост в 17 раз), Либерия и Венесуэла (у обеих увеличение составило 9 раз). Но в целом портфель инвестиций у этих стран достаточно скромный: самый крупный из этой тройки — у Венесуэлы (725 миллионов долларов).

При этом самым крупным инвестором в американские гособлигации по итогам ноября 2023 года стали Япония, нарастившая свои вложения с начала СВО на 13,5%, до 1,127 триллиона долларов, а также Китай и Великобритания (рост на 14% до 716 миллиардов долларов).