МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" исследует интерес инвесторов к рыночной облигации, номинированной в юане, и конвертируемой в акции при определённых условиях, пишет газета "Коммерсант". Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

"На внутреннем долговом рынке РФ может появиться первая рыночная облигация, конвертируемая в акции, — интерес инвесторов к инструменту исследует золотодобывающая компания "Полюс", — говорится в материале.

Как отмечает издание, для эмитента это возможность быстро привлечь дешевое финансирование под квазиказначейские акции. Инвесторы же получат новый валютный инструмент, номинированный в юанях, с потенциально более высокой доходностью, чем классические облигации.

По данным собеседников "Коммерсанта", речь идет о трехлетнем выпуске юаневых бумаг с безотзывной офертой на их обмен на акции компании. Предполагается, что обмен произойдет только при условии, что стоимость акций к дате погашения вырастет на Московской бирже более чем на 40-45%. При менее значительном росте акций инвесторы получат деньги. Расчеты будут проводиться в юанях, но при погашении возможно исполнение обязательств в рублях по курсу ЦБ по решению эмитента и запросу инвесторов.

Дата сбора заявок и объем размещения не определены. "По итогам общения с инвесторами и консультаций с организаторами могут измениться и условия исполнения опциона", — уточняет один из собеседников. Участники рынка не исключают, что смогут повлиять на смягчение условий размещения. В "Полюсе", как сообщает издание, отказались от комментариев.