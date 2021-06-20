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Более 49 тысяч человек остались без электричества в Свердловской области
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Более 49 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра со штормовыми порывами, сообщает Минэнерго РФ. "В Свердловской области из-за... ПРАЙМ, 20.06.2021
россия, свердловская область, электроснабжение, новости, энергосети, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Более 49 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра со штормовыми порывами, сообщает Минэнерго РФ.
"В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 49 200 человек", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Отмечается, что восстановительные работы ведет 71 бригада энергетиков.