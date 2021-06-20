МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Более 49 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра со штормовыми порывами, сообщает Минэнерго РФ. Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

"В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 49 200 человек", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Отмечается, что восстановительные работы ведет 71 бригада энергетиков.