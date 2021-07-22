МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Биржевая цена электроэнергии в регионах в европейской части России и на Урале обновила исторический максимум, пишет газета "Коммерсант". Названы варианты немецкой помощи Украине по сделке с США

По информации Администратора торговой системы (АТС), для промышленности электроэнергия на бирже подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений из-за аномально жаркой погоды.В частности, накануне, 21 июля, средневзвешенный индекс рынка на сутки вперед в первой ценовой зоне превысил 1,67 тысячи рублей за один мегаватт-час.

Отметим, что в первую ценовую зону входят пять объединенных энергосистем (ОЭС) — Центра, Северо-Запада, Урала, Юга и Средней Волги. Именно на эту часть страны приходится 80% всего потребления России.

Рост цен объясняется увеличением потребления и выводом части мощностей в ремонт для подготовки к зиме, рассказали изданию в "Совете производителей энергии". В то же время там поясняют: краткосрочный рост цены в конкурентном секторе торговли является адекватной реакцией рынка.