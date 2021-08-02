МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Мосэнерго" о приобретении 100% "Русэнергосбыта" при исполнении ряда условий, сообщает ведомство. ФАС проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров

"Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "Мосэнерго" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Русэнергосбыт", выдав компании предписание", — говорится в сообщении.

Так, группа лиц "Мосэнерго" обязана обеспечить точное и качественное планирование объемов покупки электроэнергии на оптовом рынке с предоставлением ежеквартальной отчетности в ФАС. Это требование обусловлено тем, что группа лиц "Мосэнерго" осуществляет деятельность по производству электроэнергии на оптовом рынке, а "Русэнергосбыт" занимается ее куплей-продажей, поясняет ведомство.

Отмечается также, что предписанием предусмотрено, что планирование объемов энергопотребления "Мосэнерго" не должно расходиться с величинами, указанными в предписании. Это позволит избежать завышения цены на оптовом рынке вследствие повышения показателя спроса, не подтвержденного фактическими объемами потребления. Речь идет о почасовом потреблении, сформированном по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, в первой ценовой зоне.

По итогам каждого квартала компания обязана будет отчитываться об исполнении указанных требований в ФАС. Поведенческие требования в предписании нивелируют потенциальные стратегии, вызванные единовременным владением активами генерирующих компаний и сбытовых организаций и выражающиеся в завышении электропотребления.

Уточняется, что первая ценовая зона включает в себя территории Европейской части России и Урала (Центрального, Северо-Западного федеральных округов (за исключением территорий, относящихся к неценовым зонам, на которых купля — продажа электрической энергии и мощности осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам. В данной зоне группа лиц "Мосэнерго" преимущественно осуществляет производство электрической энергии.