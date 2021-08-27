МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 40,9% — до 71,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Лукойл" в первом полугодии получил прибыль против убытка год назад

Выручка в январе-июне выросла на 11,4% и составила 537,5 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 20,4% — до 176,9 миллиарда рублей.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 809 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества (88,04% в уставном капитале).