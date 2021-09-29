МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Продление Украиной запрета на импорт электричества из РФ не скажется на работе энергосистемы России. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. Украине обрубили "виртуальный газ" из России

Национальная комиссия Украины 29 сентября по итогам заседания продлила запрет на импорт электричества из РФ и Белоруссии до 31 октября 2021 года.

"Запрет никак не скажется на функционировании российской энергосистемы", — сообщил Грабчак.

Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ) осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМов

Минэнерго также скорректировало свое предложение о сокращении сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов), теперь предлагает сократить до 4 лет, сообщил директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

В начале сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект, в котором шла речь о сокращении сроков проведения КОМов до 3 лет.

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.

"Итоговое предложение, которое ушло от Минэнерго на правительство — это сдвиг не такой кардинальный, как предлагалось в предыдущем варианте, а переход к КОМу на четыре года, и КОММоду на пять лет…. Это дает нам возможность… до 2023 года провести ряд дискуссий, чтобы договориться о тех принципах, на которых будет продолжаться модернизация генерирующих тепловых станций и будет проводиться КОМ", — сказал Максимов, отметив, что после вынесения предыдущего предложения ведомство провело ряд совещаний и пришло к решению его скорректировать.

Программа стоимостью 1,9 триллиона рублей стартовала в России в 2019 году. Отбор проектов модернизации (КОММод) осуществляется на конкурсной основе. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей.

Среди ключевых требований программы — локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Пока прошли отборы проектов на 2022-2026 годы и известны предварительные результаты конкурса на 2027 год.