МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Продление Украиной запрета на импорт электричества из РФ не скажется на работе энергосистемы России.  Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

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Национальная комиссия Украины 29 сентября по итогам заседания продлила запрет на импорт электричества из РФ и Белоруссии до 31 октября 2021 года.

"Запрет никак не скажется на функционировании российской энергосистемы", — сообщил Грабчак.

Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ) осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМов

Минэнерго также скорректировало свое предложение о сокращении сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов), теперь предлагает сократить до 4 лет, сообщил директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

В начале сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект, в котором шла речь о сокращении сроков проведения КОМов до 3 лет.

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.

"Итоговое предложение, которое ушло от Минэнерго на правительство — это сдвиг не такой кардинальный, как предлагалось в предыдущем варианте, а переход к КОМу на четыре года, и КОММоду на пять лет…. Это дает нам возможность… до 2023 года провести ряд дискуссий, чтобы договориться о тех принципах, на которых будет продолжаться модернизация генерирующих тепловых станций и будет проводиться КОМ", — сказал Максимов, отметив, что после вынесения предыдущего предложения ведомство провело ряд совещаний и пришло к решению его скорректировать.

Программа стоимостью 1,9 триллиона рублей стартовала в России в 2019 году. Отбор проектов модернизации (КОММод) осуществляется на конкурсной основе. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей.

Среди ключевых требований программы — локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Пока прошли отборы проектов на 2022-2026 годы и известны предварительные результаты конкурса на 2027 год.