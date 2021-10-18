МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минэнерго внесло в правительство РФ законопроект об отмене льгот на технологическое подключение бизнеса к электросетям, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на документ. Юрист назвал предельную цену подведения электричества к дачам

"Минэнерго внесло в правительство законопроект об отмене льгот на подключение бизнеса к электросетям. Для малого и среднего бизнеса платеж вырастет уже в 2022 году. А с 2024 года цена увеличится и для крупного бизнеса, который не имеет льгот: его заставят платить за расширение уже существующих сетей", — говорится в статье. Целью является возмещение убытков сетевых компаний от льготных подключений, поясняет газета.

Отмечается, что стоимость технологического присоединения для малого и среднего бизнеса (до 150 кВт) будет постепенно расти. С 1 января 2022 года в цену подключения включат до 50% расходов на строительство новых сетей от существующей инфраструктуры ("последнюю милю"), а с 1 июля 2022 года — 100%. Сейчас средняя стоимость подключения для этой категории — около 56 тысяч рублей.

Льготы на технологическое подключение с 2009 года есть у населения, а с 2017 года — и у малого и среднего бизнеса. Из-за этого у сетевых компаний возникают выпадающие доходы: за 2009–2019 годы они составили 54,7 миллиарда рублей, в перспективе оцениваются в 10 миллиардов рублей в год. Ежегодно поступают заявки на льготное подключение суммарно на 7 ГВт, но фактически клиенты потребляют лишь 20%, а сетям приходится содержать резерв, отмечает издание со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Электропотребление в России уже выросло на 2,5% к уровню 2019 года

Проект коснется и крупного бизнеса, который не имеет льгот и оплачивает строительство "последней мили". С 1 июля 2024 года его могут обязать оплачивать еще и расходы на расширение существующей инфраструктуры, включая межсетевые связи. Сейчас такие расходы включаются в тариф на передачу и распределяются на всех потребителей.

Проект критиковали ФАС и Минстрой, опасаясь резкого роста платежей для бизнеса и бюджетных организаций. В свою очередь в "Россетях" ожидают, что инициатива снизит объем "лишних" сетевых мощностей и уменьшит тарифную нагрузку на потребителей. В Минэнерго изданию заявили, что разногласия урегулированы, и министерство рассчитывает, что правительство вскоре внесет документ в Госдуму.