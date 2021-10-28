МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Украинский интернет-портал ТСН опубликовал статью, в которой говорится о проведенных аукционах на закупку электроэнергии из России и Белоруссии. До этого украинские компании выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии поставками в ноябре текущего года. Данные по этим аукционам опубликовала компания "Укрэнерго". Реабилитолог предупредил о "второй пандемии"

Было объявлено, что аукционы проведены в связи с истечением срока действия запрета на такие закупки, их ранее установила Национальная комиссия Украины.

Эта публикация вызвала резкую реакцию украинских читателей. В комментариях под соответствующим постом издания в соцсети Facebook они пишут:

"Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", — пишет юзер Svet Lana Gladkova.

"Это перемога? Или зрада? Я уже запутался", — иронизирует Aleksandr Soroka.

"А куда девается наша электроэнергия?" — спрашивает Marina Ua.

"А газ напрямую по 175 долларов за 1000 м3 — то не. Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене, плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман", — комментирует Андрей Паранюк.

"Начинаю испытывать испанский стыд!" — острит Валерий Волощук.

Напомним, что на Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, которые, в частности, необходимы для выработки электроэнергии.