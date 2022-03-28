МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В ходе заседания Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" в очно-заочной форме под председательством генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина были рассмотрены вопросы об исполнении бизнес-плана и инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года. Курс доллара на бирже упал до 89,75 рубля

"Россети Ленэнерго" ведет последовательную работу по развитию электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2021 году реализовано несколько крупных проектов, которые позволили сформировать запас мощности и вывести на новый уровень надежность…

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2 ЗАГ Совет директоров "Россети Ленэнерго" рассмотрел ключевые вопросы деятельности

Анонс Компания перевыполнила план по инвестпрограмме и доходам

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В ходе заседания Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" под председательством генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина были рассмотрены вопросы об исполнении бизнес-плана и инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года.

"Россети Ленэнерго" ведет последовательную работу по развитию электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2021 году реализовано несколько крупных проектов, которые позволили сформировать запас мощности и вывести на новый уровень надежность электроснабжения Северной столицы. Только одна новая подстанция 110 кВ "Конная" обеспечила электроэнергией более 70 тысяч жителей перспективного микрорайона Юнтолово", — отметил Рюмин.

Помимо этого, менеджмент доложил Совету директоров об итогах работы 2021 году. Компания перевыполнила планы по реализации инвестпрограммы, в том числе, за счет исполнения мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей, передачи им имущества по договорам технологического присоединения, а также реализации мероприятий в рамках договоров компенсации нарушенного права собственности. Выполнены мероприятия по технологическому присоединению объектов социальной инфраструктуры, дошкольных общеобразовательных учреждений, школ, объектов здравоохранения.

Рост выручки по всем видам деятельности и улучшение сальдо прочих доходов и расходов помогло "Россети Ленэнерго" улучшить финансовый результат по итогам 9 месяцев 2021 года выше плана. При этом долг Общества оказался ниже плана за счет роста поступлений по передаче электроэнергии при меньшем росте платежей по инвестпрограмме и дивидендам.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.