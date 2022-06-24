МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Группа "Россети" ввела в эксплуатацию три магистральные подстанции в Астраханской, Липецкой и Оренбургской областях, в торжественной церемонии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин и первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО "Россети", председатель совета директоров компании "Россети ФСК ЕЭС" Андрей Муров.

Как сообщает пресс-служба компании, пуски энергообъектов приурочены к празднованию 20-летнего юбилея "Россети ФСК ЕЭС". Общий объем инвестиций превысил 8 млрд рублей.

С "нуля" построена подстанция 220 кВ "Зубовка" в Астраханской области, которая обеспечивает выдачу 340 МВт мощности сразу пяти новых ветроэлектростанций. Подстанции 220 кВ "Правобережная" в (Липецкой области и "Орская" в Оренбуржье прошли комплексную реконструкцию и преобразованы в современные высокоавтоматизированные объекты. В числе их потребителей находятся крупные металлургические и нефтеперерабатывающие предприятия, перекачивающие станции экспортного нефтепровода "Дружба".

"От работы введенных подстанций зависит надежность электроснабжения около 1 миллиона человек и промышленных потребителей, которые играют важную роль в экономике России. До конца года планируем еще ряд крупных пусков в самых разных регионах — от Северо-Запада до Дальнего Востока. Поэтому можно с уверенностью говорить, что свой юбилей «Россети ФСК ЕЭС» встречает на подъеме. Несмотря на возникающие вызовы, компания готова эффективно решать поставленные задачи и развивать магистральную сетевую инфраструктуру в интересах потребителей, российской энергетики, всей нашей страны", — прокомментировал событие Рюмин.

"За 20 лет истории "Россети ФСК ЕЭС" современные, надежные, автоматизированные центры питания — как те три подстанции, что мы открыли сегодня — стали нормой. Компания построила и модернизировала сотни энергообъектов. Благодаря масштабным инвестициям в развитие сетевой инфраструктуры, восстановлен потенциал российской электротехнической промышленности", — добавил Муров.

Введенные в эксплуатацию энергообъекты реализованы с использованием преимущественно российского оборудования. Внедрены современные автоматизированные системы управления технологическими процессами, комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе. Также реализован интеллектуальный учет электроэнергии.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.