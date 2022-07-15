МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство Бельгии обратилось к оператору АЭС "Тианж 2" с просьбой продлить работу станции до конца зимнего пика потребления электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр страны Александер де Кроо. МЭА отметило влияние цен на газ на производство электроэнергии из нефти

"Правительство попросило оператора продлить работу "Тианж 2" до тех пор, пока не пройдет зимний пик", — сказал он в ходе пресс-конференции по зимнему плану по энергоснабжению.

Отмечается, что на атомную электростанцию Тианж приходится около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии. "Тианж 2" и "3" в основном принадлежат входящей в группу Engie компании Electrabel (89,8%).

Как сообщали в Engie, продление эксплуатации "Тианж 2" невозможно по техническим причинам и ограничениям в области атомной безопасности. Сейчас ведутся переговоры о пролонгации "Тианж 3" до 2035 года.