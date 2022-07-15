МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство Бельгии обратилось к оператору АЭС "Тианж 2" с просьбой продлить работу станции до конца зимнего пика потребления электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр страны Александер де Кроо.

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"Правительство попросило оператора продлить работу "Тианж 2" до тех пор, пока не пройдет зимний пик", — сказал он в ходе пресс-конференции по зимнему плану по энергоснабжению.

Отмечается, что на атомную электростанцию Тианж приходится около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии. "Тианж 2" и "3" в основном принадлежат входящей в группу Engie компании Electrabel (89,8%).

Как сообщали в Engie, продление эксплуатации "Тианж 2" невозможно по техническим причинам и ограничениям в области атомной безопасности. Сейчас ведутся переговоры о пролонгации "Тианж 3" до 2035 года.