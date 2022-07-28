2022-07-28T15:12:53+03:00
2022-07-28T15:12:53+03:00
2022-07-28T15:12:53+03:00
2022
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Во Франции считают, что цены на энергию выросли бы без мер правительства
Энергосети
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Цены на электроэнергию во Франции без своевременных мер господдержки выросли бы на 30-40%. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран. По его... ПРАЙМ, 28.07.2022
энергетика, энергосети, новости, франция, электроэнергия, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию во Франции без своевременных мер господдержки выросли бы на 30-40%. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран.
По его словам, счет за электроэнергию увеличился на 4%, как в любой обычный год, а мог увеличиться на 30 или 40%.Это произошло бы без мер "блокировки", которое предприняло правительство.
То же самое и с газом: как отметил представитель кабмина, цены на газ выросли на 1%, хотя могли бы вырасти на 20 или 30%.