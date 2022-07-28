МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию во Франции без своевременных мер господдержки выросли бы на 30-40%. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран. Французская Technip Energies хочет выйти из проекта "Арктик СПГ – 2"

По его словам, счет за электроэнергию увеличился на 4%, как в любой обычный год, а мог увеличиться на 30 или 40%.Это произошло бы без мер "блокировки", которое предприняло правительство.

То же самое и с газом: как отметил представитель кабмина, цены на газ выросли на 1%, хотя могли бы вырасти на 20 или 30%.