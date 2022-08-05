МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Аварийность в электросетях 110 кВ и выше в первом полугодии 2022 года сократилась на 11,6% по сравнению с первым полугодием 2021 года, до 5730 инцидентов, следует из материалов "Системного оператора ЕЭС" (энергодеспетчер РФ). СМИ: отели Кипра испытывают проблемы из-за цен на электроэнергию

"Снижение аварийности в электрических сетях 110 кВ и выше за 6 месяцев 2022 года составило 11,6%", — сообщается в материалах. Там же добавляется, что общее количество таких инцидентов за первое полугодие составляет 5730 единиц.

Снижение аварийности СО ЕЭС связывает в основном сокращением количества отключений электросетей из-за воздействия атмосферных (грозовых) перенапряжений на 32% (с 1080 до 731 аварий). Аварий на ЛЭП из-за повреждений деревьями за отчетный период также стало меньше — на 18% (с 373 до 304 аварий).

На электростанциях снижение аварийности в первом полугодии текущего года к аналогичному периоду прошлого года составило 3,1%, до 1449 аварий, следует из материалов энергодиспетчера.