МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рост промышленной нагрузки привел к новым историческим максимумам потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, сообщил Системный оператор ЕЭС (СО ЕЭС). "ФСК ЕЭС" объяснили ситуацию на объектах "Крассетей" в Минусинске

"Четвёртого-шестого августа в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока и энергосистеме Амурской области отмечены максимальные уровни потребления мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ), превышающие значения, достигнутые в предыдущие годы", — говорится в сообщении. Значение нового максимума в ПЭВТ, достигнутого ОЭС Востока 6 августа при среднесуточной температуре 21,4 ºС, составило 4741 МВт, что на 30 МВт больше летнего максимума, зафиксированного в энергосистеме 29 июля 2021 года при среднесуточной температуре 24,2 ºС.

Новое значение летнего исторического максимума потребления электрической мощности в ОЭС Востока связано с увеличением потребления крупными промышленными потребителями – объектов магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" и тяговых подстанций РЖД, а также предприятий золотодобывающей и угольной промышленности, отмечают в Системном операторе.

"Также на прошлой неделе – 4 августа 2022 года – обновлен исторический максимум потребления электрической мощности в ПЭВТ в энергосистеме Амурской области. При среднесуточной температуре 23,5 ºС была достигнута отметка 1176 МВт, что на 51 МВт выше значения предыдущего летнего исторического максимума, зафиксированного в августе 2021 года при среднесуточной температуре 21,5 ºС", — говорится в сообщении Системного оператора.

Основной причиной превышения исторического максимума, по данным энергодиспетчера, также стал рост потребляемой мощности со стороны промышленных предприятий и транспорта.

В Объединенную энергетическую систему Востока (ОЭС Востока) входят энергосистемы Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономности области, Приморского края и Якутии, объединенные межсистемными линиями электропередачи 220 и 500 кВ и связанные единым режимом работы. ОЭС Востока связана с энергосистемами Иркутской области и Забайкальского края ОЭС Сибири по ЛЭП 220 кВ. С территории Амурской области по линиям электропередачи 110, 220 и 500 кВ осуществляется переток в северную часть Китая.