МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Россети ФСК ЕЭС" приступила к переустройству линий электропередачи 500 кВ, которые входят в состав Московского энергокольца — системообразующей сети электроснабжения столичного региона.

Объекты расположены на северных и восточных границах столицы, а также на территории Московской области. Проект связан с созданием Московского скоростного диаметра (участок от улицы Лухмановской) и Мытищинской хорды, отметили в компании.

Сотрудники компании смонтируют 47 новых опор на линиях электропередачи для соблюдения необходимого габаритного расстояния между проводами и дорожным полотном. Новые ЛЭП свяжут подстанции 500 кВ "Каскадная", "Чагино", "Ногинск", "Белый Раст", "Трубино" и "Бескудниково".

Также на участках участках переходов через автотрассы будут заменены гирлянды изоляторов, провода и грозотросы, установлены дополнительные дорожные знаки и подсветка. Крепление проводов к траверсам опор будет выполнено с применением усиленных изолирующих подвесок с раздельной фиксацией каждой цепи. Это необходимо для защиты оборудования от механических повреждений в условиях постоянной вибрации грунта.

Выполненные работы позволят обеспечить безопасный проезд по новым автомобильным артериям и надежную работу энерготранзитов.

Группа "Россети" представлена на территории всех 18 субъектов ЦФО компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".