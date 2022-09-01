МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Молдавия планирует закупать в сентябре электроэнергию у трех компаний, две из них — украинские, одна — приднестровская, заявил в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В Молдавии заявили, что "Газпром" продолжит поставки газа в сентябре

На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила госпредприятию "Энергоком" закупать электроэнергию за рубежом без проведения тендера.

"На сентябрь госпредприятие "Энергоком" подписало контракты на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, украинским "Энергоатомом" и Укргидроэнерго", — сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с Молдавской ГРЭС подписан договор на 67% закупки по цене 59,9 доллара за МВтч, "Энергоатом" поставит 30% по цене 77 долларов за МВтч и на 3% закупки (балансировка пикового потребления) заключен договор с "Укргидроэнерго", по цене 100 долларов за МВтч.

"Средняя цена составляет 66,23 доллара за МВтч. Тариф на электроэнергию для конечных потребителей не изменится", — уточнил Спыну.

До сих пор Молдавия закупала 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% — у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.