Молдавия планирует закупать электроэнергию у трех поставщиков из Приднестровья и Украины в сентябре
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Молдавия планирует закупать в сентябре электроэнергию у трех компаний, две из них — украинские, одна — приднестровская, заявил в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила госпредприятию "Энергоком" закупать электроэнергию за рубежом без проведения тендера.
"На сентябрь госпредприятие "Энергоком" подписало контракты на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, украинским "Энергоатомом" и Укргидроэнерго", — сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с Молдавской ГРЭС подписан договор на 67% закупки по цене 59,9 доллара за МВтч, "Энергоатом" поставит 30% по цене 77 долларов за МВтч и на 3% закупки (балансировка пикового потребления) заключен договор с "Укргидроэнерго", по цене 100 долларов за МВтч.
"Средняя цена составляет 66,23 доллара за МВтч. Тариф на электроэнергию для конечных потребителей не изменится", — уточнил Спыну.
До сих пор Молдавия закупала 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% — у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
https://1prime.ru/Energy/20220901/837955901.html