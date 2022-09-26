МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Германия намеревается ограничить цены на электричество этой осенью, если эта мера не будет согласована на уровне Евросоюза, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. Финляндия готовится к перебоям в электроснабжении этой зимой

"Германия готовится ввести лимит цен на электричество в стране этой осенью, если ЕС не сможет согласовать подобную меру для всего блока", — пишет газета.

Отмечается, что немецкие власти планируют ввести налог на энергопроизводителей, которые взимают с пользователей сумму выше установленной. После этого полученные от налога деньги планируется направлять операторам — компаниям, которые продают энергетику конечным пользователям — что позволит им снизить цены.