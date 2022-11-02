МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, главная задача этой зоны — предотвратить обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины.

Запорожская АЭС

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"Давайте не будем предугадывать, потому что это непростой вопрос, он сейчас изучается активно нашими ведомствами, в первую очередь Министерством обороны. Главная задача — предотвратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских вооружённых сил", — сказал он журналистам.

Руденко также отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.

"Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать по крайней мере опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой", — подчеркнул замглавы МИД.