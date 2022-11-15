На Украине сообщили об экстренных отключениях энергии
Региональные власти Украины сообщили о введениях экстренных отключений электроэнергии
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили представители региональных властей страны.
Так, мэр Львова Андрей Садовой отмечал в своем Telegram-канале, что часть города осталась без электроэнергии.
Глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий написал в мессенджере об отключении энергии в регионе.
В Киевской области также решили ввести "экстренные отключения электричества", сообщал в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Российские военные начали наносить удары по энергетическим объектам на Украине в октябре. В стране, по словам Владимира Зеленского, на 1 ноября было повреждено около 40 процентов энергоинсрфаструктуры.
https://1prime.ru/Energy/20221115/838833497.html
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