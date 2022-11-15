МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили представители региональных властей страны. "Укрэнерго" сообщило об уничтожении энергообъекта, питающего две области

Так, мэр Львова Андрей Садовой отмечал в своем Telegram-канале, что часть города осталась без электроэнергии.

Глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий написал в мессенджере об отключении энергии в регионе.

В Киевской области также решили ввести "экстренные отключения электричества", сообщал в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Российские военные начали наносить удары по энергетическим объектам на Украине в октябре. В стране, по словам Владимира Зеленского, на 1 ноября было повреждено около 40 процентов энергоинсрфаструктуры.