КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) прорабатывает запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, сообщила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Правительство Молдавии засекретило информацию о работе электросетей

"Я видела запросы (в НАРЭ) операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась. У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам", — сказала она в ходе брифинга в Кишиневе.

Последний раз тарифы на электроэнергию в Молдавии повысились с 1 ноября (на 50%). Ранее в пятницу в молдавских Telegram-каналах был опубликован документ, направленный в НАРЭ, в нем отмечается, что электрораспределительные компании требуют повышение тарифа на 25% в связи с убытками, так как в октябре-ноябре было зафиксировано сокращение потребления электричества. В октябре кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Правительство страны до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", однако Киев заявил, что Украина прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну призывал жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.