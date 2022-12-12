МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украина потеряла около 50% энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Согласно информации на сайте офиса Зеленского, он рассказал Байдену о последствиях ударов России, в результате которых "уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры".

"В этом контексте президент отметил помощь, которую оказывают Соединенные Штаты для восстановления энергосистемы Украины. Владимир Зеленский выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере", — сказано в сообщении.

Белый дом сообщил, что телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел в воскресенье. По его итогам Зеленский заявил, что скоординировал с собеседником позиции в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие.

Премьер Украины Денис Шмыгаль накануне заявил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская