НЬЮ-ДЕЛИ, 24 янв — ПРАЙМ. В нескольких районах Пакистана продолжаются отключения подачи электроэнергии, несмотря на заявления минэнерго страны о возобновлении работы всех сетевых станций, сообщил телеканал Dawn. Россия может поучаствовать в электропроектах Пакистана, заявил Шульгинов

"Вопреки заявлениям правительства, по состоянию на утро вторника ряд районов страны все еще был обесточен", — сообщил телеканал со ссылкой на собственных корреспондентов и заявления энергосетевых компаний.

Так, в Карачи подачу электроэнергии возобновили на важных объектах, включая аэропорты, больницы и водонапорные станции, а для других пользователей она ограничена. Согласно данным компании Quetta Electric Supply Company, подача электроэнергии в Кветте — крупнейшем городе и административном центре пакистанской провинции Белуджистан — будет восстановлено к вечеру вторника. Власти Лахора — второго по величине города Пакистана — также ожидают полное восстановление электроснабжения в городе к сегодняшнему вечеру.

Минэнерго Пакистана в понедельник утром сообщило о масштабном сбое, вызванном "скачком частоты и напряжения", который привел к отключению энергоблоков в большей части страны. Несколькими часами позже власти частично возобновили подачу электричества в ряде крупных городов страны. Во вторник утром минэнерго Пакистана сообщило о возобновлении работы всех 1112 электростанций в стране, отметив, что общая генерируемая мощность составляет 9704 МВт.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести расследование отключения электроэнергии, которое продолжалось более 16 часов в разгар зимнего сезона. Это второй подобный сбой в системе подачи электричества в Пакистане за последние полгода — в октябре прошлого года отключения электричества затронули ряд городов на юге Пакистана, в частности, деловую столицу страны город Карачи.