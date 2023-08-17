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Весь Ливан остался без электричества из-за отключения двух ТЭС
Энергосети
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Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций, сообщила в ночь на четверг компания Électricité du... ПРАЙМ, 17.08.2023
энергетика, энергосети, новости, ливан, тэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЙРУТ, 17 авг — ПРАЙМ. Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций, сообщила в ночь на четверг компания Électricité du Liban.
"Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17.00 по местному времени (совпадает с мск) ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание", — говорится в полученном РИА Новости заявлении компании.
Две ТЭС являются на данный момент единственными снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно они производят 550 МВт.
Из-за погружения страны в темноту вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры.
Компания отметила, что событие вне ее контроля и она пыталась урегулировать ситуацию, а оператор ТЭС Primesouth грозился еще 11 августа отключить станции, но после полученных от властей обещаний решить проблему дал больше времени.