БЕЙРУТ, 17 авг — ПРАЙМ. Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций, сообщила в ночь на четверг компания Électricité du Liban. В Ливане оценили влияние "зерновой сделки" на продбезопасность страны

"Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17.00 по местному времени (совпадает с мск) ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание", — говорится в полученном РИА Новости заявлении компании.

Две ТЭС являются на данный момент единственными снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно они производят 550 МВт.

Из-за погружения страны в темноту вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры.

Компания отметила, что событие вне ее контроля и она пыталась урегулировать ситуацию, а оператор ТЭС Primesouth грозился еще 11 августа отключить станции, но после полученных от властей обещаний решить проблему дал больше времени.