КИШИНЕВ, 21 авг — ПРАЙМ. В Молдавии сохраняются определенные риски, связанные с обеспечением электроэнергией, заявила в понедельник глава республики Майя Санду. Акции РКК "Энергия" упали после происшествия со станцией "Луна-25"

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. С декабря прошлого года Молдавия направляет в Приднестровье весь объем газа, приобретенный у "Газпрома", и закупает более 90% электричества у Молдавской ГРЭС (принадлежит российской компании "Интер РАО"), еще 5,5% поставок приходится на Румынию.

"В последние два отопительных сезона из государственного бюджета были выделены существенные суммы, чтобы частично компенсировать рост цен на энергоносители. Но есть определенные риски в вопросе электричества. Работа в этом отношении ведется. И через два года мы надеемся получить соединение с Румынией по высоковольтной линии, чтобы значительно снизить риски по обеспечению электроэнергией", — сказала Санду в интервью радиостанции "RTF Румыния".

Санду подчеркнула, что ситуация с обеспечением поставок газа в Молдавии нормализовалась. По ее словам, "предпосылок для серьезного риска в отопительный сезон не наблюдается".

"Запасы газа формируются. Ведется работа над тем, чтобы обеспечить страну природным газом и электричеством. У нас достаточно серьезная программа в сфере энергетики, и мы будем продолжать ее, потому что хотим покончить с этой зависимостью от Российской Федерации. Мы хотим иметь доступ к большему количеству источников снабжения энергоресурсами. Мы хотим больше инвестировать в возобновляемые источники энергии, хотим больше инвестировать в энергоэффективность. Все это является приоритетом для властей, для страны", — сказала Санду.

Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев изучает возможные риски прекращения транзита Украиной российского газа в республику. По его словам, если "Газпром" снимет ограничения на поставки газа в Молдавию, тогда Кишинев сможет покупать весь необходимый объем газа у российской компании. При таком раскладе поставки электроэнергии планируется на 70% обеспечивать с Молдавской ГРЭС, а 30% — из альтернативных источников.

По второму сценарию, отметил Парликов, если "Газпром" продолжит ограниченные поставки газа в Молдавию по 5,7 миллиона кубометров в сутки, то в этом случае правительство республики допускает либо то, что весь этот газ, как и сейчас, будет идти на нужды Приднестровья, либо же полученный от "Газпрома" газ будет распределяться между двумя берегами Днестра. Глава минэнерго уточнил, что в этом случае электроэнергию Молдавии придется полностью покупать за рубежом.